Хлорная вода может вызывать рак

Многие люди негативно относятся к хлорированию воды, так как этот процесс приводит к тому, что в водопроводной воде при обработке хлором возникает некоторое количество хлороформа. А это якобы может привести ко многим заболеваниям и даже к таким страшным, как рак.

Подобный вывод был сделан учеными еще четверть века назад, когда на животных было показано, что хлороформ может вызывать рак. Тогда же эпидемиологи сравнили карту распределения опухолевых заболеваний мочевого пузыря и кишечника в США с картой хлорирования воды, и оказалось, что там, где люди пьют хлорированную воду, опухоли встречаются чаще.

За прошедшие после этого двадцать пять лет этот вывод неоднократно подтверждался, но и подвергался критике. Ученые, не соглашавшиеся с тем, что хлорирование воды столь опасно, приводили в доказательство своей правоты ряд фактов. Например, то, что в лабораторных опытах подопытные животные получали в тысячи раз больше хлороформа, чем человек получает с водопроводной водой. К тому же и хлор, и хлороформ улетучиваются из воды при кипячении.

Смущает сторонников хлорирования воды и то, что там, где люди подобную воду не пьют, а это обычно небольшие города и села, образ жизни отличается от образа жизни людей, живущих в больших городах, и, может быть, именно это и является причиной того, что люди в них страдают от онкологических заболеваний реже.

По мнению многих экспертов, хлорирование воды — это самое крупное изобретение в медицине XX века, принесшее наибольшую пользу человеку.

Именно хлорирование воды, а не открытие антибиотиков, инсулина или пересадка сердца спасло больше всего жизней. Оно остановило распространение кишечных инфекций в городах.

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