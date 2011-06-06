Рыба укрепляет кости

Американские ученые советуют пожилым людям обязательно включать в свой рацион рыбу. Последние исследования показали, что у любителей рыбных блюд гораздо реже встречаются переломы и прочие проблемы с костями.

Это не означает, что при помощи рыбы можно укрепить костную ткань, но защитить её от возрастного истончения вполне реально, говорят ученые. Особенно это касается женщин после 50 лет.

Связь между употреблением рыбы и состоянием костной ткани пока не изучена. Исследователи полагают, что дело в омега-3 и омега-6 жирных кислотах, которые содержатся в лососе, скумбрии и прочих видах жирной рыбы.

При этом Американские ученые призывают всех любителей рыбных блюд бережно относится к природе и сохранять достояние природы для будущих поколений.

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