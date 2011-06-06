Как пережить нашествие тополиного пуха?

Тополиный пух. Жара. Май, июнь, июль…В каждом дворе, где посажены тополя, дворники, метущие улицы, каждое утро, смотрят в безоблачную высь с надеждой на то, что тополиный пух более не будет тревожить их утреннею уборку. Но нет. Беспощадные гроздья белого оперения, подобно медицинской вате, безмолвно свисают вниз. Ботаники склонны утверждать, что чем старше дерево, тем больше пуха от него исходит. Дерево, таким образом, пытается, скинуть как можно больше пуха, как бы напоминая о своем некогда юном существовании.

Одновременно с этим многие люди постоянно жалуются на аллергию, которую вызывает пух тополя. Но на самом деле, никакой аллергии на тополиный пух не существует. Есть аллергия на пыльцу, переносимую пресловутым пухом. Но, кому от этого легче? По сути дела, от перестановки составляющих – аллергия никуда не испаряется.

Между тем, существует несколько очень простых советов, с помощью которых вы сможете пережить «тополиный период» «снежного» лета.

Если вы знаете, что тополиный пух вызывает у вас аллергию, то перед началом «летного тополиного сезона», врачи настоятельно рекомендуют на время отказаться от употребления сельдерея, овсяной каши, риса, моркови и множества фруктов, которые растут на деревьях.

Одновременно с этим, также рекомендуется уменьшить потребление мучной выпечки и хлебобулочных изделий. Воздержитесь от употребления сладких газированных напитков. Если хочется пить, то лучше выпивать обычную чистую кипяченую воду.

Курильщикам на заметку - во время тополиного пуха крайне не рекомендуется курить, особенно на улице. Во время ядовитых никотиновых затяжек, в дыхательные пути человека могут попадать совсем крошечные пушинки пуха, не говоря уже о целых комках. Они будут вызывать необратимый кашель, насморк.

newsland.ru