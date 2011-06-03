От пожара на складе боеприпасов в Удмуртии пострадало 52 чел.

Количество пострадавших в результате пожара на складе боеприпасов в Удмуртии достигло 52 человек.

Об этом УНИАН сообщили в МЧС РФ.

«За медицинской помощью обратились 52 человека, из них 25 госпитализированы», - говорится в сообщении.

Сообщается, что в целях усиления группировки сил и стабилизации обстановки в район чрезвычайной ситуации направлены 7 воздушных судов МЧС России, из них 4 самолета Ил-76 (два с ВАП-2), два вертолета Ми-8 с ВСУ-5 и вертолет Ми-26 с ВСУ-15. По состоянию на 13.00 мск 03.06.2011 сброшено более 40 тонн воды.

Также доставлены и приступили к работе пожарные робототехнические комплексы для проведения работ по ликвидации пожара и разминированию территории.

Для проведения разведки в районе чрезвычайной ситуации применяются 4 беспилотных летательных аппарата.

Как сообщал УНИАН, вчера поздно вечером в Малопургинском районе Республики Удмуртия на складах на территории воинской части начали происходить взрывы классических снарядов. Эвакуировано более 28 тыс. человек.