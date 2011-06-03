В Польше смертоносной кишечной инфекции нет

Санитарная инспекция Польши не выявила на территории страны источника инфицирования бактерией E.coliO104, что привело к смерти по меньшей мере десяти человек в странах Европы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь Главного санитарного инспектора Польши Ян БОНДАР.

Он сообщил, что источник инфицирования находится в северной части Германии возле Гамбурга, отметив, что немецкие санитарные ведомства пока не установили, откуда именно происходит бактерия.

„У Польши нет внутреннего случая”, - сказал собеседник агентства.

По его данным, в стране выявлено два возможных случая заболевания, но оба касаются людей, которые недавно вернулись из Германии.

Я.БОНДАР отметил, что бактерия, вызывающая сильное пищевое отравление, которое может осложнить работу почек, не является новой, а была описана в медицинской литературе еще в середине восьмидесятых годов прошлого столетия. По его словам, тогда источником инфицирования оказалось недожаренное мясо в гамбургерах в США.

Я.БОНДАР отметил, что бактерия в действительности не является настолько опасной, как описывают, нагнетая ситуацию, некоторые средства массовой информации. „Это не разносится, как вирус гриппа”, - сказал он, отметив, что источником инфицирования может быть вода, недожаренное мясо или не пастеризованное молоко.

Представитель польской санитарной инспекции назвал почти невозможной передачу бактерии от одного человека к другому. „Это не очень заразно. Должен быть какой-то очень близкий контакт (между людьми)”, - сказал он.

Собеседник агентства также сказал, что медики официально подтвердили смерть людей в результате осложнений, вызванных этой бактерией. По его данным, в больницы в Германии с подозрительными симптомами обратилось около 1,5 тысяч человек, в других государствах Европейского Союза зарегистрировано еще „несколько десятков случаев”.

Я.БОНДАР отметил, что во избежание инфицирования этой бактерией необходимо соблюдать правила личной гигиены и избегать употребления сырых овощей и недожаренного мяса или сырого молока. Он сказал, что бактерия погибает в течение нескольких минут при обработке еды при температуре выше 70 градусов по Цельсию.

Как сообщал УНИАН, в ФРГ зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции, вызванной энтерогеморрагической кишечной палочкой. По некоторым данным, источником инфекции являются салатные огурцы.