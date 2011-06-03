Клубника кишит глистами

Употребление этой ягоды может привести к заражению паразитами.

В частности, в санэпидслужбе Украины заявили, что причиной заражения может стать обработка земли фекальными удобрениями. Избежать же заражения, по их словам, возможно, если тщательно мыть и обдавать кипятком ягоды, фрукты, овощи (яйца глистов погибают при высокой температуре), передает medicinform.net.

Эксперты также отметили, что глисты (аскариды) могут жить в человеческом организме 1 год, вырастая от 15 до 45 см. Особую опасность этот вид глистов представляет для беременных женщин, так как личинки проникают через плаценту к телу плода и могут поселиться в мозгу.

health.aif.ua