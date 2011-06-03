Клубника кишит глистами
13:01, 03 июня 2011Зарубежные новости
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Может привести к заражению паразитами
Употребление этой ягоды может привести к заражению паразитами.
В частности, в санэпидслужбе Украины заявили, что причиной заражения может стать обработка земли фекальными удобрениями. Избежать же заражения, по их словам, возможно, если тщательно мыть и обдавать кипятком ягоды, фрукты, овощи (яйца глистов погибают при высокой температуре), передает medicinform.net.
Эксперты также отметили, что глисты (аскариды) могут жить в человеческом организме 1 год, вырастая от 15 до 45 см. Особую опасность этот вид глистов представляет для беременных женщин, так как личинки проникают через плаценту к телу плода и могут поселиться в мозгу.
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