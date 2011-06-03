Жидкость для снятия лака - опасный наркотик

В Европе стал набирать популярность необычный наркотик. Молодежь использует средство для снятия лака, которым пропитаны ватные диски. В нем, оказалось, содержится запрещенное средство гамма-бутиролактон (ГБЛ). Оно раздражает слизистые оболочки, быстро проникает в головной мозг.

Употребление ГБЛ с алкоголем опасно вплоть до летального исхода, а передозировка вызывает головокружения, рвоту и потерю сознания. Если человек регулярно принимает ГБЛ, у него развивается тяжелая физическая, психическая зависимость и изменения в центральной нервной системе.

После того, как в 2009 году были зафиксированы несколько смертей вследствие употребления данного наркотика, вещество попало в список опасных средств, пишет The Sun. Известно, что завсегдатаи ночных клубов выдавливают жидкость из ватных дисков, добавляя ее в напитки для получения моментального эффекта, похожего на экстази.

Хотя из подобных ватных дисков производства Jeyes уже убрали наркотик, в продаже в некоторых магазинах остаются опасные ватные диски старого образца. Между тем, употребление данного наркотика может привести к почечной недостаточности и даже коме. Дело в том, что передозировка ГБЛ наступает быстрее и легче, чем, к примеру, при употреблении героина. Особенно опасно сочетание ГБЛ с другими наркотиками или спиртным.

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