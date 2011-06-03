У побережья Японии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в ночь на пятницу к востоку от самого крупного в Японии острова Хонсю.

Как передает РИА «Новости», об этом говорится в сообщении на сайте Геологической службы США.

По данным сейсмологов, эпицентр произошедшего в 10.05 по местному времени землетрясения находился в 270 километрах к востоку от города Иваки и в 412 километрах к северо-востоку от Токио. Очаг подземных толчков залегал на глубине 31 километра.

Угрозы цунами нет, о жертвах и разрушениях не сообщается.

Как сообщалось, мощнейшее землетрясение магнитудой 9,0 произошло 11 марта на северо-востоке Японии, вызвав цунами высотой более десяти метров. Число жертв превысило 15 тыс. человек.