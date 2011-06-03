Еврокомиссия требует, чтобы Россия отменила запрет на импорт овощей
Меры непропорциональные
Европейская комиссия требует от России отмены запрета на импорт овощей из ЕС, считая введенные меры непропорциональными.
Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.
Согласно сообщению, сегодня комиссар ЕС по вопросам здравоохранения и потребительской политики Джон ДАЛЛИ направил российским властям письмо, в котором выразил протест в отношении введенного запрета.
«Комиссия выразила свою озабоченность этим решением, отметив, что последние результаты исследований проб огурцов, проведенные компетентными органами в Испании и Германии, продемонстрировали, что огурцы не были ответственны за вспышку кишечных заболеваний в Германии», - отмечается в сообщении.
Кроме того, комиссар ЕС обратил внимание на то, что вспышка заболеваний коснулась преимущественно одного района – севера Германии, и напомнил, что Еврокомиссия сняла предупреждении в отношении испанских огурцов.
Также Еврокомиссия пообещала уведомлять своих торговых партнеров, включая Россию, о дальнейшем развитии ситуации.
Как сообщал УНИАН, глава Роспотребнадзора Геннадий ОНИЩЕНКО ввел временный запрет на ввоз в Россию свежих овощей из всех государств Евросоюза.