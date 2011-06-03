Еврокомиссия требует, чтобы Россия отменила запрет на импорт овощей

Европейская комиссия требует от России отмены запрета на импорт овощей из ЕС, считая введенные меры непропорциональными.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

Согласно сообщению, сегодня комиссар ЕС по вопросам здравоохранения и потребительской политики Джон ДАЛЛИ направил российским властям письмо, в котором выразил протест в отношении введенного запрета.

«Комиссия выразила свою озабоченность этим решением, отметив, что последние результаты исследований проб огурцов, проведенные компетентными органами в Испании и Германии, продемонстрировали, что огурцы не были ответственны за вспышку кишечных заболеваний в Германии», - отмечается в сообщении.

Кроме того, комиссар ЕС обратил внимание на то, что вспышка заболеваний коснулась преимущественно одного района – севера Германии, и напомнил, что Еврокомиссия сняла предупреждении в отношении испанских огурцов.

Также Еврокомиссия пообещала уведомлять своих торговых партнеров, включая Россию, о дальнейшем развитии ситуации.

Как сообщал УНИАН, глава Роспотребнадзора Геннадий ОНИЩЕНКО ввел временный запрет на ввоз в Россию свежих овощей из всех государств Евросоюза.