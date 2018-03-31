Самая опасная ежедневная еда

Некоторые продукты считаются априори полезными и многие их едят, чтобы "запастись витаминами на лето". Однако, даже казалось бы безопасные помидоры разрушают зубы и противопоказаны людям в возрасте. Поэтому продукты, которые считаются полезными, но при этом могут нанести вред здоровью, можно считать самой опасной едой, которую мы едим.

Для того, чтобы сохранить здоровье человеку приходится не только заниматься спортом и отказаться от вредных привычек, но и тщательно следить за тем, что он употребляет в пищу. Врачи, экологи и работники "ножа и вилки" старательно рекомендуют употреблять только "полезные" продукты и отказаться от "вредных и опасных". Однако так ли безопасно то, что нам рекомендуют?

Возьмем десятку самых распространенных "полезных" продуктов и посмотрим, чем они нам грозят.

1. Зеленый чай. Зеленый чай содержит полифенолоксидазу, вещество, антиоксидант, которое мешает свободным радикалам повреждать клетки и предотвращает воспаление кровеносных сосудов. Действительно, очень полезный продукт. Исследования показали, что для того, чтобы оздоровительный эффект зеленого чая был заметен, необходимо выпивать не менее 6-10 чашек чая в день. Но увы, панацеей зеленый чай назвать никак нельзя. Потому что исследования центра Джона Иннеса из университета Мурсии (Испания) показали, что зеленый чай препятствует усвоению фолиевой кислоты, необходимой для нормального развития плода, а значит, повышает риск врожденных дефектов новорожденного, если женщина употребляет этот напиток в период зачатия или во время беременности. Причем опасность возникает если употреблять всего 2-3 чашки чая в день.

А исследователи из государственного университета штана Нью-Джерси обнаружили, что слишком большие дозы зеленого чая могут вызвать болезни печени и почек. При интенсивном употреблении бодрящего напитка в организме увеличивается количество полифенолов, вызывающих негативные изменения в печени. Причем доза, при которой употребление зеленого чая становися опасным, составляет 2 обычных европейских чашки в день.

2. Рыба. Морская рыба, содержащая полиненасыщенные жирные кислоты omega-3, замедляющие развитие атеросклероза и снижающие риск возникновения инфаркта, уже лет 20 рекомендуется врачами пациентам, причем есть ее советуют как минимум пару раз в неделю. Или же, принимать рыбий жир в капсулах. К тому же, в рыбе содержится огромное количество полезных минеральных веществ. В частности, йод, влияющий на снижение уровня холестерина, и марганец, способствующий образованию инсулина, снижающего уровень сахара в крови. И ртуть.. Упс. А вот ртуть никакого полезного действия на человеческий организм не производит, а содержание ее в рыбе, увы, растет от года к году, вместе с уровнем загрязнения мирового океана. И масштабное исследование, в котором приняли более 3 тысяч мужчин, проводимое исследователями с медицинского факультета Университета Восточной Англии, показало повышение уровня смертности у тех, кто принимал капсулы рыбьего жира. Причем, по последним данным, доказать пользу употребления жирных кислот omega-3 ученым не удается. Кроме того, при проблемах с поджелудочной железой употреблять их просто таки вредно, а передозировка грозит серьезными проблемами с надпочечниками.

3. Голубика и гранат. Они обладают высокими антиоксидантными свойствами, защищая мозг и снижая риск закупорки артерий и возникновения атеросклероза. Красно-пурпутный сок голубики полезен при анемии, цистите, лейкоплакии и как седативное средство. Морс, приготовленный из нее, принимают при лихорадке. Однако нужно иметь в виду, что ягоды голубики, растущей вблизи зарослей багульника болотного, могут "впитывать" в себя и накапливать в сизоватом налете ядовитое эфирное масло багульника, которое вызывает сильную головную боль, тошноту и рвоту.

Гранатовый сок рекомендуют пить при истощении, малокровии, атеросклерозе, респираторных инфекциях, бронхиальной астме и ангине. Однако он категорически противопоказан при язвенной болезни желудка и гастрите с повышенной кислотностью желудочного сока. Пить его можно только разбавленным водой, иначе кислоты, содержащиеся в нем, не только будут раздражать желудок, но также могут и разъесть эмаль зубов. Кроме того, он обладает закрепляющим свойством, так что противопоказан и тем, у кого есть проблемы с пищеварительной системой.

4. Оливковое масло. Масло из плодов оливы содержит все те же антиоксиданты, полезные свойства которых перечислялись выше. При этом оно обладает способностью снижать уровень холестерина в крови и защищает человека от угрозы возникновения атеросклероза. Оливковое масло холодного, первого отжима считается самым полезным из всех масел, однако не следует забывать о том, что в столовой ложке как сливочного, так и оливкового масла содержится 110 калорий, и при употреблении в больших количествах ( часто рекомендуют ежедневно выпивать не менее 100 грамм этого масла) оно легко поможет набрать лишние килограммы. Кроме того, оливковое масло не так просто правильно выбрать, ведь полезно именно масло первого, холодного отжима, а вот так называемое "орухо", которое получают, нагревая выжимки, категорически нельзя использовать, так как в нем содержатся вредные канцерогенные вещества типа бензопирена, из-за которых на низкосортное масло "орухо" в Европе введен запрет.

5. Орехи - грецкие, миндаль, кедровые, макадамия. Эти орехи помогают ограничить потребление сахара и холестерина, рекомендуются при болезнях сердца и воспалениях, а также содержат антиоксиданты и omega-3 жирные кислоты. Полезны орехи и при малокровии, например, грецкие, так как содержат соединения железа и кобальта. Но тот же самый чудо-грецкий -орех вреден при кашле, бронхите, ОРВИ, ангине, диатезе, крапивнице, экземе, псориазе и нейродермите. И противопоказан при гастритах, колитах, энтероколитах, язвах желудков и двенадцатиперстной кишки. А чрезмерное употребление орехов может вызвать головную боль, рвоту или даже отравление. Все орехи отличаются большим содержанием белка и особенно, жира, поэтому достаточно калорийны. Кроме того, орехи подвержены грибковым заболеваниям, которые могут привести к росту токсичных веществ, вредных для человека, а также часто являются перевозчиками личинок вредных насекомых, например, капрового жука. А еще орехи являются сильным аллергеном, так что употреблять их нужно очень осторожно и понемногу, особенно в первый раз.

6. Цельное зерно - овес, пшеница, ячмень. Они помогают стабилизировать уровень сахара в крови и улучшают функционирование кровеносных сосудов, а также уменьшают вероятность появления воспалений. В цельных зернах содержится большое количество волокон. Такое зерно состоит из трех основных частей - отрубей, ростков и эндосперм. Обработанная мука очищается от отрубей и ростков, вместе с которыми уходит клетчатка и другие питательные элементы. Однако при всех плюсах в употреблении зельного зерна есть и свои минусы - переизбыток растительных волокон вредно сказывается на микрофлоре кишечника и не рекомендуется людям, имеющим язву желудка в открытой форме. Некоторые сорта цельных зерен могут быть вредны для людей, испытывающих трудности с пищеварением, поскольку это пища достаточно тяжело переваривается, а в пожилом возрасте слишком большое количество клетчатки может вызвать повышенное газообразование или расстройство желудка.

7. Красный виноград. Красный виноград, благодаря содержащемуся в нем большому количеству антиоксидантов и полифенолов, способствует улучшению состава крови и повышению уровня гемоглобина, оказывает благотворное влияние на работу сердца, предотвращая образование тромбов. Кроме того, виноград обладает антиокислительным, противоопухолевым и противовоспалительным действием. Однако полифенолы и танины, присутствующие в красном винограде, могут вызвать мигрень, от которой практически нет спасения, а загрязнения на кожице - дрожжевые грибы и плесени, вредные вещества из загрязненного воздуха и остатки пестицидов еще более опасны.

8. Чеснок и лук, как считается, несут в себе ряд серосодержащих соединений, которые защищают от болезней сердца и некоторых видов рака. Последние исследования показали, что чеснок и лук не снижают уровень вредного холестерина в организме, а значит, не предотвращает сердечно-сосудистые заболевания. Зато вызывают раздражение слизистой, изжогу и отпугивают своим резким, характерным запахом. Чеснок и лук ни в коем случае нельзя есть при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, при остром гастрите или обострении хронического гастрита, при воспалительных заболеваниях почек. Кроме того, опасно употреблять чеснок вместе с аспирином или каким-либо иным антикоагулянтом, поскольку он способствует разжижению крови.

9. Брокколи - содержит вещества, которые помогают предотвратить рак, а также укрепляет память. У людей с повышенной кислотностью и заболеваниями поджелудочной железы она может вызвать вздутие живота и колики.

10. Томаты - содержат ликопин, мощный антиоксидант, помогают стимулировать имунную систему и защищают от некоторых видов рака, особенно простаты. Но кроме ликопина, томаты богаты кальцием и категорически противопоказаны как пожилым людям, так и тем, у кого есть проблемы с остеопорозом и другими заболеваниями суставов. Поскольку повышенное употребление томатов и томатных паст, соусов, приводит к накоплению в организме кальция и отложению солей и вызывает образование камней в почках, а также способствует эррозии зубной эмали. Вредны помидоры, а точнее, содержащиеся в них кислоты, при желчекаменной болезни - потому что они могут вызвать спазм желчного пузыря.

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