Чем опасно удаление аппендикса

Исследователи шведского Каролинского института установили, что операция по удалению миндалин или аппендикса, проведённая в детстве или юности, повышает риск инфаркта.

Учёные изучили медицинские карты граждан Швеции, родившихся между 1955 и 1970 годами, отобрав тех, кому миндалины и аппендикс удалили, когда им было меньше 20 лет.

Истории болезней этой группы сравнивали с заболеваниями случайно составленной "контрольной" группой. Статистика показала, что на протяжении следующих примерно 23 лет жизни, пациенты, у которой были удалены аппендикс или миндалины, проявили большую склонность к ишемической болезни сердечной мышцы или к инфаркту.

Янзски – руководитель исследования – дополнил результаты исследования комментарием, смягчив резонанс новости. Он пояснил, что общее число людей с сердечными заболеваниями, в общем-то, относительно невелико. Причина здесь и в юном возрасте исследуемых. Так из 7,5 миллионов человек, лишь у 400 были осложнения на сердце при удалении миндалин. В случае удаления аппендикса, на 4 миллиона человек приходилось 200 случаев осложнений.

newsland.ru