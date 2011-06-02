Россия запретила ввоз свежих овощей из Евросоюза

Россия запретила ввоз и оборот свежих овощей, произведенных в странах Европейского Союза.

Как сообщили УНИАН в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), соответствующее решение принято руководителем Роспотребнадзора Геннадием ОНИЩЕНКО.

В ведомстве отмечают, что по данным Европейского регионального бюро ВОЗ на 31 мая 2011 года в европейских странах зарегистрировано 1243 случая заболеваний, вызванных энтерогеморрагической кишечной палочкой (ENEC), при этом 400 случаев протекают в виде гемолитико-уремического синдрома (ГУС) и 843 – с симптомами геморрагического колита.

Наибольшее число случаев зарегистрировано в Германии – 1169. Зарегистрированы случаи данного заболевания в других странах Европы (Австрия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция, Швейцария и Великобритания) - 74 случая.

Подчеркивается, что вместе с этим источник возникновения групповой заболеваемости до сих пор не определен, однако в качестве вероятного фактора передачи инфекции рассматриваются свежие овощи.

«В связи с этим Управлениям Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации дано указание принять меры по недопущению ввоза на территорию Российской Федерации и оборота указанной продукции», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 30 мая Россия запретила ввоз сырых овощей из Германии и Испании.