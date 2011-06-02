Кишечные заболевания в Германии вызваны не огурцами?

Европейская комиссия не уверена, что кишечные заболевания в Германии вызваны именно огурцами.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня на брифинге комиссар ЕС по вопросам здравоохранения и потребительской политики Джон ДАЛЛИ.

«Нет доказательств того, что испанские огурцы стали причиной заболеваний в Германии», - сказал он.

При этом еврокомиссар отметил, что сейчас ожидаются результаты проб грунта, воды и воздуха, взятые на подозреваемых испанских фермах.

Дж.ДАЛЛИ также отметил, что его коллега по комиссии Дачиан ЧИОЛОС, ответственный за сельское хозяйство и сельское развитие, изучит возможные законные пути предоставления помощи Испании.

На сегодня в Германии зарегистрировано более 1000 случаев заболевания. В 16 случаях заболевание привело к летальному исходу.