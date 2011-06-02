В Польше пенсионер вернул бизнесмену потерянные 200 тыс.$

Пенсионер из польского города Лодзь вернул предпринимателю утерянную сумку с более чем 200 тысячами долларов, которая выпала из багажника автомобиля по пути в банк.

Как пишет польская газета Dziennik Łоdzki, владельцу денег удалось отыскать их благодаря объявлениям, которыми он оклеил район, где потерял сумку.

Предприниматель в качестве вознаграждения вручил пенсионеру почти 25 тысяч долларов (около 50 средних пенсий в Польше).

"Это вернуло мне веру в людей", - сказал предприниматель, комментируя ситуацию.

Dziennik Łоdzki отмечает, что польское законодательство за невозврат найденных ценностей предусматривает тюремное заключение до трех лет.