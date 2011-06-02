Чем полезен кефир

По словам специалистов, кефир следует ежедневно употреблять, как один из полезных кисломолочных продуктов.

1. Детям особенно полезен кефир, так как помогает регулировать работу кишечника. При дисбактериозах необходимо пить кефир, поскольку он восстанавливает микрофлору кишечника.

2. В кефире содержатся бифидобактерии, молочнокислые бактерии, которые устраняют развитие болезнетворных микроорганизмов.

3. Питательными веществами кефир обеспечивает организм человека. Кроме этого, кефир следует употреблять для профилактики колитов и запоров.

4. В крови снижается уровень холестерина при употреблении кефира.

5. В кефире содержится кальций и белок, содействующие укреплению костей и росту ребенка.

6. Кефир полезен и способствует снижению аллергических реакций.

7. Из кефира кальций усваивается намного лучше, чем из молока.

receptkulinar.ru