Почему культурные люди счастливее и здоровее

Люди, которые регулярно посещают художественные галереи, музеи и театр, как правило, обладают лучшим здоровьем и более довольны жизнью, показывает британское исследование, опубликованное в «British Medical Journal». Также специалисты заметили, что мужчины и женщины, которые играют на музыкальных инструментах или занимаются рисованием чувствуют себя лучше, в большей степени наслаждаются жизнью и менее вероятно испытывают тревогу и депрессию, чем люди, которые проводят свой досуг менее творчески.

Тем не менее, эффект был наиболее выражен у мужчин, которые были заинтересованы в культурных мероприятиях и творчестве. Выводы были сделаны после анализа данных свыше 50 тыс. человек. Участие во всех видах культурной деятельности было связано с улучшением здоровья и повышением удовлетворенности жизнью, снижением уровня тревожности и депрессии. Кроме того, чем чаще люди стремились приобщиться к культурной жизни, тем больше выгоды они получали для своего здоровья и общего благополучия.

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