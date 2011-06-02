Фрукт, который омолаживает на 17 лет

Недавно британские ученые открыли еще одно полезное свойство яблок. По их словам, эти фрукты положительно влияют на процесс омоложения человека.

К такому выводу специалисты пришли после проведенного эксперимента при участии группы добровольцев. Результаты показали, что у участников, которые употребляли наибольшее количество яблок, организм в целом помолодел приблизительно на 17 лет.

По словам ученых, секрет этих фруктов кроется в элементах епикатехины полифенолы, которые омолаживают сердечно-сосудистую систему, улучшают циркуляцию крови и повышают иммунитет.

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