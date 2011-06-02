Противозачаточные таблетки повышают артериальное давление

Длительное воздействие эстрогена, принимаемого женщинами в виде оральных контрацептивов, может повышать артериальное давление .

Однако до сих пор процесс, стоящий за повышением артериальное давления у женщин под воздействием эстрогена, неясен, констатируют специалисты Университета штата Мичиган.

Они установили, что длительное воздействие гормона приводит к выработке большой концентрации соединения под названием супероксид, которое провоцирует стресс в теле, сообщает meddaily.ru.

Супероксид - распространенная форма кислорода, атакующая восприимчивые биологические единицы, включая липиды, протеины и нуклеиновые кислоты. Накопление этого соединения происходит в области мозга, важной для регулирования артериального давления, что может вылиться в повышение давления.

focus.ua