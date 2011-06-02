В Аргентине запрещено курение в общественных местах

Парламент Аргентины принял закон, запрещающий курение в общественных местах.

Как сообщает «Газета.ру», только один член законодательного собрания страны проголосовал против при 181 голосе за запрет.

По сведениям французского телеканала France24, треть населения Аргентины курит сигареты, что составляет около 8 миллионов человек, а ежегодно курение приводит к смерти около 40 тысяч граждан страны.

Министр здравоохранения Хуан МАНСУРА сказал, что принятие закона знаменует «праздник жизни», добавив, что аналогичные шаги, предпринятые в Бразилии и Уругвае, уже «показали отличные результаты».

В 2006 году Уругвай стал первой латиноамериканской и пятой в мире страной, запретившей курение в общественных местах.