Энергетические напитки вызывают диабет

Энергетические напитки вызывают у наших детей диабет. Об этом предостерегают всех родителей американские врачи.

Подобные напитки ни в коем случае нельзя употреблять ни детям, ни подросткам. Им лучше воздержаться и от коктейлей спортсменов.

Опасные вещества, входящие в их состав, отрицательно сказываются на общем состоянии организма ребенка и на отдельных органах в целом.

Педиатрическая академия Соединенных штатов Америки предлагает родителям ограничить детей и подростков от употребления энергетиков. Это некачественное пойло вызывает диабет и ряд побочных заболеваний, побочных эффектов.

Они также предостерегают детей и подростков и просят отказаться их от энергетиков. По данным медицинской академии педиатров энергетические напитки вызывают развитие сахарного диабета.

mndg.ru