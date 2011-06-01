"Римские" босоножки опасны для здоровья

С заявлением относительно того, что популярные в этом сезоне босоножки в римском стиле являются небезопасными, выступила Лорейн Джоунс, которая работает в Обществе мастеров педикюра и ортопедов.

Из ее слов, этот тип обуви может привести к ряду травм и тому, что люди будут вынуждены обращаться к врачу за помощью. У этих сандалий полностью плоская подошва, поэтому они являются наиболее худшим выбором с точки зрения здоровья ног.

Если носить их регулярно, то будет перенапрягаться ахиллово сухожилие – самое мощное и крепкое сухожилие, но чаще всего травмируемо.

Уже после двух недель использования этой обуви может появится тупая боль в проблемной зоне. Виной всему является абсолютное отсутствие способности гасить толчки, который воздействуют на ноги во время ходьбы.

А если носить сандалии постоянно, может развиться подошвенный фасциит, известный также как пяточная шпора. Из-за этих причин, совет эксперта – не поддаваться моде.

newsland.ru