Чем полезен ревень

Ревень — многолетнее травянистое растение с коротким корневищем и крупными мясистыми корнями. Стебель полый или плотный, прямостоячий, высотой до 3 м, слабоветвистый, покрыт красноватыми пятнышками.

В корнях и корневищах ревеня обнаружены рутин, органические кислоты, катехины, таногликозиды (до 10%), смолы, богатый набор витаминов (В1, В2, В6, РР, С и др.), дубильные вещества.

Основное действие ревеня — слабительное и мочегонное.

Слабительное действие обусловлено тем, что в растении содержатся в большом количестве антрагликозиды, которые через 6—8 часов резко усиливают перистальтику толстого кишечника. Таногликозиды обусловливают вяжущее и антисептическое действие растения.

Нужно помнить о том, что при приеме малых доз ревень оказывает вяжущее, закрепляющее действие, а при приеме больших доз через 7—8 часов начинает проявляться его слабительное действие.

Кроме слабительного и вяжущего действия ревень обладает также противовоспалительным, антисептическим, ветрогонным и желчегонным свойствами.

Считают, что ревень наиболее эффективно действует на лиц молодого возраста, а людям пожилым он не показан.

В народной медицине препараты ревеня назначают при трещинах прямой кишки и геморрое, при атонии кишечника и спастических запорах, при запорах у беременных.

Противопоказано применение препаратов из ревеня больным, страдающим воспалением кишечника и кровотечениями!

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