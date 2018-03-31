Как влияет компьютер на женское здоровье

Больше всего проблем и нареканий вызывает монитор. Но не потому, что он излучает опасную, как при взрыве атомной бомбы, радиацию. Ничего подобного - никакая радиация от включенного монитора не исходит. Опасность в другом: при работе монитора возникает довольно значительное электромагнитное излучение, которое приводит к ионизации воздуха: вокруг нас появляются положительные электрические заряды (положительные ионы). Не путайте их с отрицательными, образующимися в атмосфере после грозы, на морском берегу или высоко в горах.

Насколько полезны отрицательные ионы, настолько же вредны положительные - они попадают при дыхании в легкие, затем с током крови разносятся по всем тканям организма и изменяют электрические заряды клеток. В итоге мы страдаем от бессонницы, тревоги, раздражительности, усиленного сердцебиения, у нас снижается иммунитет.

Кроме электромагнитного излучения вокруг работающего компьютера образуется электростатическое поле, буквально притягивающее к себе пыль со всей комнаты. И, сидя перед компьютером, вы вдыхаете этот далеко не здоровый, пыльный воздух, который сушит слизистые и усиливает проявления аллергии. Поэтому у вас может время от времени закладывать в носу, першить в горле и даже появляться дерматит - красные пятна и сыпь на коже.

Полностью избавиться от электромагнитного излучения нельзя, но ослабить его вредное воздействие очень просто - пользуйтесь мониторами, выпущенными начиная с 1996 года, и тщательно убирайте рабочее помещение, потому что положительные ионы имеют тенденцию накрепко приставать к частицам пыли. Не держите возле компьютера горы бумаг и документов, распределите все необходимое в ящиках стола. Рабочую поверхность стола протирайте влажной тканью с антистатиком. Часто проветривайте помещение.

И не забывайте перед работой наносить на лицо увлажняющие защитные кремы, желательно из серии "анти- стресс". На ночь делайте прохладные компрессы из настоя ромашки (проще всего прикладывать ко лбу и щекам влажные пакетики ромашкового чая - они хорошо снимают раздражение и воспаление кожи).

Изображение на экране, во-первых, светится, во-вторых, все время чуть-чуть мигает. Чтобы его рассмотреть, мы надолго фиксируем взгляд в одной точке и редко моргаем, отчего глазные мышцы утомляются, нежная слизистая пересыхает, глаза краснеют, воспаляются и болят. Абсолютно у всех через четыре часа непрерывной работы за компьютером появляются рези в глазах и чувство "песка под веками".

Если экран монитора расположен очень близко, у нас на некоторое время даже снижается острота зрения: глаза так привыкли фокусироваться буквально перед носом, что долго не могут расслабиться. Иногда после нескольких часов работы "лицом к лицу с экраном" начинает двоиться перед глазами и трудно хорошо разглядеть предметы, расположенные за пределами стола. Все эти нарушения зрения обратимы, не остаются навсегда, но оттого не менее неприятны.

Чтобы не мучить свое зрение, установите монитор на расстоянии 70-80 см от вашего лица, чуть ниже уровня глаз, отрегулируйте яркость так, чтобы контраст не утомлял зрение. Никогда не работайте за компьютером ни в темноте, ни в ярко освещенной солнцем комнате. Идеал - одинаковое по интенсивности освещение комнаты и экрана.

На экране не должны мелькать отражения вашего лица, лампы, ярких предметов (все световые эффекты вдвое сильнее утомляют глаза). Если вы работаете в очках, закажите себе стекла с антибликовыми покрытиями - многомерные "зайчики", хорошо знакомые каждому близорукому человеку, пагубно сказываются на зрении. Чтобы конъюнктива глаза не пересыхала, можно утром закапывать специальные капли под названием "искусственная слеза" (продаются в аптеках) - они полностью соответствуют по составу нашей слезной жидкости. Вечером на несколько минут положите на веки компрессы из слабо заваренного черного чая, быстро снимающего красноту и усталость.

Успешной посадки!

А теперь поговорим о тех проблемах, которые вызывает не сам компьютер, а наши привычки за ним работать. Итак, мы вынуждены за компьютером сидеть. Но КАК мы сидим и что в итоге получаем, зависит исключительно от нас. Можно согнуться на низеньком стуле или табуретке без спинки, высоко поднять кисти рук, опустить голову, а под столом с трудом, но из принципа заложить ногу за ногу. Через час такой "работы" у вас начнется головная боль и ломота в пояснице, онемеют шея и плечи, появится скованность в кистях рук.

Через год-полтора подобной "посадки" можно заработать второй подбородок, шейный спондилез и так называемый синдром лучекарпального канала - если локоть постоянно находится ниже запястий, а кисть высоко поднята, сдавливаются нервы и сухожилия. Руки начинают неметь, пальцы теряют чувствительность, появляются постоянные ноющие боли в суставах.

Еще одно осложнение неправильной позы - "писчий спазм". 100 лет назад он наблюдался у клерков в адвокатских конторах после многочасового переписывания документов - правую руку сводило от напряжения, появлялась острая боль и скованность при движении пальцев. Теперь эта напасть достается тем, кто без перерыва стучит по клавиатуре, опустив запястья ниже, чем кисти.

Лучшее решение всех вышеперечисленных проблем - покупка специального рабочего кресла (с регулирующейся высотой сиденья и спинки и с подлокотниками) и посадка на него по правилу "трех углов": колени под столом образуют один прямой угол, линия бедер и спина - второй, руки, согнутые в локтевом суставе, - третий. Лопатки должны опираться на спинку кресла. Плечи опущены, подбородок не прижимается к шее. Край стола ни в коем случае не давит снизу на руки.

В перерывах очень неплохо делать легкий массаж кистей рук: поглаживать кисти от кончиков пальцев вверх по предплечью. А также время от времени поднимать усталые руки вверх и шевелить пальцами, чтобы улучшить венозный отток крови.

Женщины, страдающие предменструальным синдромом и склонные к спазмам, не должны, сидя за компьютером, стягивать талию узкими поясами, носить джинсы "в облипку" - это может вызвать сильные, буквально режущие боли в животе. А всем остальным желательно (если позволяет ситуация на рабочем месте) распускать ремешок, расстегивать время от времени кнопочку на тесном поясе брюк или юбки.

В идеале всем работающим за компьютером женщинам следует каждые полчаса устраивать 2-3-минутный отдых для глаз и каждый час заниматься 10-минутной гимнастикой для всего остального. Однако при интенсивной работе невозможно столь часто отвлекаться. Как же быть со здоровьем?

Чтобы наши мышцы отдохнули и расслабились, достаточно 2-3 минут. Поэтому почаще меняйте позу - откидывайтесь на спинку стула, сладко потягивайтесь, запрокинув голову назад и устремив мечтательный взгляд в потолок.

Научитесь, задумавшись, тут же переводить взгляд с экрана компьютера за окно. В некоторых офисах для этой цели специально устанавливают аквариум: созерцание воды и рыбок успокаивает, но не нарушает сосредоточенности. И еще. Каждые два часа вам все равно придется делать большие 20-минутные перерывы, желательно с прогулкой за пределами рабочего помещения.

Внимание: детям и подросткам следует делать перерывы по всем медицинским правилам!

Среди населения бытует миф, будто бы кактус то ли поглощает опасное электромагнитное излучение, то ли производит на своих колючках полезные отрицательные ионы, нейтрализующие вредное действие положительных. На самом деле, с точки зрения науки, кактус, установленный у монитора, так же способен защитить вас от электромагнитного излучения, как положенный на сиденье автомобиля - от угонщика, а на колючках у него собирается только пыль. Зато сам он действительно любит это излучение и хорошо растет вблизи его источников, особенно если при этом на растение падает свет.

Второе заблуждение - будто бы электромагнитное излучение ослабляется защитным экраном на мониторе. На самом деле защитный экран, если вы работаете с монитором старого образца, полезен для зрения, а заземленный частично избавляет от электростатического поля.

Имейте в виду: и старые, и новые мониторы излучают в основном не фасадом, а боковыми и задними стенками. Поэтому пощадите коллег и не ставьте свой монитор нацеленным опасной задней частью в затылок или бок соседу, работающему рядом с вами.

Компьютеры не вызывают никаких неврологических заболеваний, но в редких случаях способны провоцировать уже имеющиеся. Постоянное мерцание экрана вызывает своеобразный резонанс в клетках головного мозга, и при склонности человека к эпилепсии электрические импульсы из этих резонирующих клеток способны распространиться на большие участки мозга. Начнется судорожный припадок. Женщин часто тревожит, не оказывает ли работа за компьютером вредного влияния на течение беременности. Этот вопрос до сих пор тщательно изучают ученые, но никаких опасных или тревожащих факторов на данный момент не выявлено.

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