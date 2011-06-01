Медики вылечат сердце, нагревая почки

Медики из Королевского колледжа в Лондоне нашли нестандаоный подход к лечению сердечной недостаточности и одышки. Они доказали, что с этими проблемами можно справиться... нагревая почки. Немного ранее этот метод использовали при лечении гипертонии.

Суть метода состоит в том, что "отключаются" нервы передающие сигнал от почек к мозгу, который ошибочно отдаёт приказ включить "чрезвычайный режим работы организма", что приводит к учащённому сердцебиению и следовательно к повышению давления.

Многолетние исследования на животных показали, что именно почки работают в режиме датчика, которые измеряют уровень крови и воды и принимают любые изменения в объёме циркуляции за проблемы в работе сердечной мышцы.

Учёные - медики предлагают в одну из артерий, находящуюся вблизи от почек, через отверстие в паховой артерии поместить специальный электрический зонд. Зонд начнёт передавать радиочастотные волны, которые будут нагревать эту область примерно на 20 градусов. Такое нагревание позволит "выключить" нервы, и сигнал о "чрезвычайной" ситуации не попадёт в мозг.

newsland.ru