Чем вредны сухие завтраки

Накормить ребенка с утра и не опоздать при этом на работу самому — мечта каждого занятого родителя. На помощь приходят «завтраки для чемпионов» — этими хлопьями, шариками и колечками, которые следует заливать молоком, многие мамы все чаще заменяют традиционную пищу.

На радость малышам упаковки сухих завтраков украшены мультяшными героями и головоломками, а в пакете иногда можно найти игрушку. Об опасности вкусных звездочек или подушечек мамы и папы даже и не подозревают, ведь на пачках производители пишут, якобы продукт «одобрен родителями во всем мире». Однако, по мнению врачей, давать сухие завтраки дошкольникам вообще нельзя, да и школьникам лучше ими лакомиться не чаще одного-двух раз в неделю.

А как же хваленая «сила двенадцати злаков»?

- Согласно докладу Всемирной организации союзов потребителей (Consumers International, CI), в наиболее распространенных во всем мире сухих завтраках для детей обнаружены опасные для здоровья человека ингредиенты. Изготовители же убеждают, что их продукт натуральный и имеет оздоровительные свойства. А покупателей сбивают с толку надписи: «Без холестерина» или «Одобрен родителями».

Недавно исследование сухих завтраков было проведено и в Украине.

Эксперты Киевского национального торгово-экономического университета (КНТЭУ) взяли шесть образцов этого продукта, предназначенного, судя по рекламе и оформлению упаковок, в первую очередь для детей. Хрустящие медовые звездочки, зерновые подушечки с молочной начинкой, медовые кукурузные хлопья, глазурованные колечки и шоколадные шарики…

Специалисты особо подчеркнули, что рисунки на упаковках сухих завтраков привлекают детей, а информация о том, как полезны для растущего организма витамины и минералы, содержащиеся в данной пачке, размещена специально для родителей.

Конечно, производитель имеет полное право оформлять свой товар, как считает нужным, но информация, которая вводит потребителей в заблуждение, может считаться недобросовестной рекламой. Покупатели думают, что такие сухие завтраки адресованы малышам. Однако законодательство четко регламентирует состав продуктов для детского питания — в частности, запрещает ГМО, искусственные красители, ароматизаторы. Как ни парадоксально, но к сухим завтракам эти требования невозможно предъявить, ведь на них нет специальной маркировки «Детское питание».

Кроме зерновой основы, эксперты обнаружили в этом продукте и красители, и эмульгаторы, и ароматизаторы, идентичные натуральным. При этом ни один производитель не обозначил пищевые добавки, присутствующие в составе сухой смеси, специальным индексом Е. Ведь покупатели привыкли опасаться этой буквы, зато в названиях химических веществ не разбираются. В шоколадных шариках, например, данные о пищевых добавках просто спрятали среди перечня витаминов и минералов.

Исследования показали: сухие завтраки на 45—50 процентов состоят из сахара!

Содержание соли колеблется от 0,7 процента до 1,9 процента. В рисовых хлопьях, например, ее оказалось столько же, сколько в морской воде. Однако самым обескураживающим стало то, что такой смесью накормить ребенка досыта не получится.

Порция сухого завтрака, как подсчитали эксперты, может обеспечить только 40 процентов необходимого количества калорий, в которых нуждается малыш.

Современным родителям все же лучше давать детям полноценные натуральные завтраки, а не соблазняться ярко оформленными «вкусняшками», которые не принесут никакой пользы.

tainamira.ru