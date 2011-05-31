Чрезмерная религиозность приводит к атрофии мозга

Объём мозга любого человека со временем уменьшается, но у тех, чью жизнь изменила религия, гиппокамп усыхает сильнее. Атрофия гиппокампа происходит также в связи с депрессией и болезнью Альцгеймера, пишет издание "Компьюлента".

Исследователи из Университета Дьюка (США) опросили 268 человек в возрасте 58-84 лет на предмет принадлежности к той или иной конфессии, духовной практики и религиозного опыта. Затем изменения в их гиппокампе отслеживались посредством МРТ на протяжении двух–восьми лет.

Независимо от религиозной принадлежности люди, не считающие себя родившимися свыше, с возрастом испытывают более слабую атрофию гиппокампа по сравнению с истинно обратившимися протестантами, католиками или домашними верующими. Возраст, образование, социальная поддержка со стороны друзей и семьи, депрессия, размер мозга - всё это не наложило отпечатка на результаты исследования. Кроме того, не играет роли разновидность религиозной практики, будь то молитва, медитация или изучение Библии.

"Ряд исследований показал, что для многих верующих религия - путь к улучшению здоровья в дальнейшей жизни, но, похоже, это верно не для всех", - отмечает соавтор работы Дэвид Хейуорд.

Учёные полагают, что определённую роль в атрофии гиппокампа у верующих играет стресс. "Наша интерпретация такова: когда вы чувствуете, что ваши убеждения и ценности идут вразрез с интересами общества в целом, вы так или иначе находитесь в состоянии стресса, и это сказывается на мозге", - говорит ещё один соавтор Эми Оуэн.

"Другие исследования продемонстрировали, что духовный опыт становится утешительным или стрессовым в зависимости от того, вписывается ли он в верования окружающих, - добавляет Хейуорд. - Это особенно сильно сказывается на пожилых".

Специалисты, впрочем, предупреждают, что не очень хорошо понимают механику влияния стресса на атрофию мозга. Но даже если интерпретация неверна, это в своём роде первое исследование, которое попыталось связать объём определённой области мозга с религией.

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