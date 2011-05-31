Чем опасны вувузелы

Вувузела – это рожок длиной не больше метра. Он стал широко известен в 2010 году, после Чемпионата мира по футболу.

О том, что вувузелы опасны для здоровья сообщили британские учёные. Оказалось, что они могут приводить к передаче инфекций.

В 2012 году в Лондоне состоится Олимпиада, и её организаторы собираются ввести запрет на использование вувузел болельщиками. Ведь они не только опасны с точки зрения инфекций, но и могут вызвать повреждение барабанной перепонки, что имело место в ЮАР, на Чемпионате мира по футболу.

В Лондонской школе гигиены и тропической медицины было проведено исследование с привлечением 8 добровольцев. Добровольцев попросили сначала кричать, а потом дуть в вувузелы. При этом лазерным детектором регистрировался состав аэрозоля, выходящего изо рта добровольца.

Тестирование показало, что в каждом литре выдыхаемого при крике воздуха выходит около 4 тысяч аэрозольных частиц с микробами. Извлечение звуков из вувузелы увеличивало этот показатель до 700 тысяч частиц.

Впрочем, исследователи советуют ввести правила пользования вувузелами, а не запрещать их.

newsland.ru