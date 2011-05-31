Голодание защитит от болезней

Исследователи снова доказали полезную роль голоданий и поста. Врачи-кардиологи института сердечных заболеваний медицинского центра Интермаунтин рекомендуют держать пост всем людям, независимо от их религии.

Голодание или пост оказывает оздоравливающий эффект на весь организм. Ограничивая себя в питании на несколько суток, мы снижаем риск возникновения болезней сердца, сахарного диабета и уменьшаем количество холестерина в крови.

Эксперимент провели с участием нескольких десятков добровольцев. За двадцать четыре часа они ничего не ели, а пили только воду. В момент голодания их организмы стали расходовать жировые клетки для получения энергии.

Кроме того, голодания – это отличный способ избавиться от лишнего веса. Но делать это нужно правильно и не злоупотреблять данным методом.

За двадцать четыре часа перед голоданием нужно питаться только продуктами растительного происхождения, а в течение восьми часов после эксперимента есть только нетяжелую пищу в маленьких количествах.

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