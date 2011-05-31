Сегодня отмечается Всемирный день без табака, сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Каждый год 31 мая ВОЗ отмечает Всемирный день без табака, в ходе которого акцентируются риски для здоровья, сопутствующие употреблению табака, и пропагандируются действенные меры политики по сокращению его потребления.

Употребление табака является второй причиной смерти на глобальном уровне (после гипертензии) и в настоящее время от этого умирает один из десяти взрослых во всем мире.

Всемирная ассамблея здравоохранения учредила Всемирный день без табака в 1987 году, чтобы обратить внимание мирового сообщества на табачную эпидемию и ее смертоносные последствия. Этот день позволяет пропагандировать конкретные меры по борьбе против табака и содействовать соблюдению Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака. Употребление табака является основной предотвращаемой эпидемией, с которой сталкивается сообщество в области здравоохранения.

32 страны уже ввели запрет на рекламу табака и спонсирование табачными компаниями благотворительных мероприятий.

По данным СМИ, международная практика свидетельствует о том, что количество курильщиков в мире сокращается. Однако запреты не всегда заставляют отказываться от вредной привычки. Профессор кафедры массовых коммуникаций Лестерского университета Великобритании Барри ГАНТЕР, изучив опыт разных стран мира, приводит такой пример: в Финляндии, где действуют очень жесткие антитабачные законы, действительно уменьшается численность курящих. Вот только происходит это за счет взрослого населения, тогда как курильщиков в возрасте до 19 лет становится больше.

Куда лучших результатов, считают международные эксперты, добилась Германия. В этой стране действуют менее жесткие ограничения на рекламу. Акцизы, как и в большинстве стран ЕС, достаточно высоки, но параллельно с этим активно пропагандируется здоровый образ жизни. Кроме того, в последние три года за курение в общественном месте здесь нещадно штрафуют. Только попробуйте закурить в зале для некурящих европейского ресторана. С вас тут же потребуют 100 евро, а владельцу этого заведения ваша вольность обойдется в тысячу евро. В итоге, по сравнению с началом 80-х годов, курильщиков в Германии стало на 10% меньше.

В Украине курит почти четверть населения в возрасте от 12 лет и старше. Каждый третий курит более 20 лет.

По данным Министерства здравоохранения Украины, количество курящих в Украине сократилось на 13% за последние 2 года. Такого снижения удалось достичь благодаря осуществлению в Украине Государственной целевой социальной программы уменьшения вредного влияния табака на здоровье населения на период до 2012 года. Программа действует в Украине уже второй год.

15 марта 2006 года Украина ратифицировала Рамочную конвенцию Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака, в соответствии с которой в течение 5 лет после вступления в силу Рамочной конвенции (то есть не позже 4 сентября 2011 года) должен быть введен полный запрет на рекламу, стимулирование продаж и спонсорство табачных изделий.