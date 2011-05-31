Россия запретила ввоз сырых овощей из Германии и Испании.

Об этом УНИАН сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзоре).

«Приостановлен ввоз на территорию Российской Федерации и оборот на территории Российской Федерации сырых овощей (томаты, огурцы и листья салата), произведенных в Германии и Испании», - говорится в приказе главы Роспотребнадзора Геннадия ОНИЩЕНКО.

Сообщается, что указанная мера связана со вспышкой в Германии острой кишечной инфекции, вызванной энтерогеморрагической кишечной палочкой.

Отмечается, что число погибших в Германии составило 10 человек, заболело около 1000 человек. Случаи заболевания отмечаются не только в Германии, то также в Швеции, Дании, Голландии и Великобритании.

По данным Института гигиены Гамбурга, источником инфекции являются салатные огурцы, однако окончательной информации об опасных продуктах до настоящего времени нет.

Несмотря на неоднократные обращения, Роспотребнадзор не получил информацию из Европейского Союза об источнике возникновения данной инфекции, опасных продуктах и мерах, предпринимаемых для локализации и ликвидации вспышки.

Подчеркивается, что ближайшие часы возможно принятие решения о запрете на ввоз и оборот на территории Российской Федерации овощной продукции из всех стран ЕС.

Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил министру здравоохранения Александру АНИЩЕНКО немедленно разработать план мероприятий по предотвращению распространения инфекций в связи с высокими температурами и выявлением многочисленных случаев желудочных инфекций в Германии, Австрии, Дании, Великобритании, Нидерландах, Швеции.