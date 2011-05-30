На Японию обрушился тайфун "Сонгда"
17:12, 30 мая 2011Зарубежные новости
1
Возможны оползни и наводнения
На юго-запад Японии надвигается тайфун "Сонгда".
Как сообщате Би-Би-Си, прекращено водо- и электроснабжение сотен тысяч домов. Японские власти предупредили о возможных оползнях и наводнениях.
Тайфун движется в северном направлении, и поступили сообщения о вероятных ливневых дождях в префектуре Фукусима. Руководство сильно пострадавшей АЭС «Фукусима-1» утверждает, что они не готовы к таким погодным условиям.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter