На Японию обрушился тайфун "Сонгда"

На юго-запад Японии надвигается тайфун "Сонгда".

Как сообщате Би-Би-Си, прекращено водо- и электроснабжение сотен тысяч домов. Японские власти предупредили о возможных оползнях и наводнениях.

Тайфун движется в северном направлении, и поступили сообщения о вероятных ливневых дождях в префектуре Фукусима. Руководство сильно пострадавшей АЭС «Фукусима-1» утверждает, что они не готовы к таким погодным условиям.