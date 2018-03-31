Burnout — значит сгореть на работе. Истощиться психологически, умственно, физически, эмоционально. Изначально в научной литературе этот термин употреблялся по отношению к хелперским (от слова — хелп — помощь) профессиям (это врачи, пожарные, милиция и т.д.). Но сегодня «выгорание» может настигнуть любого работающего человека. Потому что «просто так деньги никто не платит», выкладываться приходится по полной. И если сил своих не рассчитать, расплата будет высока. Платить придется здоровьем. Хроническая усталость, стресс и депрессия — это лишь начало. Чтобы как-то обезопасить себя, во-первых, нужно знать врага в лицо, во-вторых, принимать профилактические меры. И, в-третьих, раз и навсегда усвоить, что все дела сегодня не доделаешь...

Итак, самые опасные «профболезни» офисных работников.

Атеросклероз

Сегодня заработать инфаркт вследствие атеросклероза можно и в тридцать пять. Медиков этим не удивишь. Ведь по данным ВОЗ, в России 45% людей до 45 лет страдают от атеросклероза сосудов. Главная опасность этого заболевания заключается в том, что при нем не болеешь, оно до поры до времени никак особо не проявляется. Зато в один прекрасный момент дает осложнение — нарушение работы сердечно-сосудистой системы. Основная причина развития атеросклероза — повышенный «плохой» холестерин. Способствуют этому повышению курение (стресс на работе провоцирует чаще курить), избыточный вес и неправильное питание (что зачастую связано самым прямым образом), малоподвижный образ жизни (сидячая работа, например), эмоциональное перенапряжение, злоупотребление алкоголем. Профилактику и лечение атеросклероза нужно начинать с анализа крови на холестерин. Проанализировав результат, кардиолог даст рекомендации по образу жизни и питанию. Как правило, это отказ от курения и алкоголя, меры по удержанию веса в норме, умеренная физическая активность (занятия спортом, фитнес, пешие прогулки), нежирная и малосоленая пища, восполнение дефицита антиоксидантов и меры по борьбе со стрессом. Вплоть до смены работы, если она вызывает только стресс.

Гипертония

— повышенное артериальное давление — повышает риск развития инфарктов, инсультов, болезней почек. Также, как и в случае с атеросклерозом, женщина может не знать, что у нее эта болезнь. И обнаружиться гипертония может только после посещения врача с жалобами на боли в сердце, головные боли. Идеальное давление — 120 на 80. Неопасными считаются изменения до 140 на 90. Во всех других случаях следует начать контролировать свое давление. Чтобы не пропустить появление «коварного молчаливого убийцы», как, бывает, называют гипертонию. Она — нередка. В России 20-30% людей среднего возраста страдают от гипертонии. Причины появления этой болезни — неправильное питание, много соли в диете, лишний вес, малоподвижный образ жизни, курение, алкоголь, стресс. У женщин это еще и нерациональные диеты, и прием противозачаточных средств после 35 лет.

Стенокардия

Стенокардия, или грудная жаба, возникает вследствие атеросклероза артерий сердца. При приступе стенокардии сдавливает грудину, не хватает воздуха. На работе приступы стенокардии у сотрудников происходят чаще всего из-за эмоциональной перегрузки, во время конфликтов, тяжелых совещаний, чрезмерной перегруженности. Болевой приступ длится, как правило, 1-15 минут. Если за это время боль не ушла, нужно вызвать «Скорую», до приезда врача необходимо принять нитроглицерин. Профилактика стенокардии также заключается в соблюдении диеты и здорового образа жизни. Лечение этого заболевания может назначить только врач по индивидуально подобранной схеме. Вместе с врачом можно обсудить и допустимые нагрузки (может, это будут специальные упражнения, тренировки или можно посещать обычные фитнес-центры, заниматься спортом наравне со всеми... а кому-то нагрузкой будут вначале даже обычные пешие прогулки).

Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки

Считается, что у женщин течение этой болезни более благоприятно, обострения и приступы случаются реже. Однако это мало утешает. Ведь у этой болезни есть очень опасное осложнение — кровотечение, пробдение язвы. К развитию язвы предрасполагают курение, алкоголь, неправильное питание, хронический гастрит. И особо следует отметить, что ученые выявили прямую взаимосвязь между этим заболеванием и стрессом. Длительное психоэмоциональное напряжение приводит к патологическим изменениям слизистой оболочки желудка и 12-перстной кишки.

Последствия перенапряжения на сидячей работе, неправильная организация труда и отдыха, сухомятка в течение дня и переедание на ночь, вкупе с вредными привычками могут быть очень разрушительными. Но женщинам, кроме того, тяжелее переносить стресс, справляться с негативными эмоциональными переживаниями, связанными с работой, и это повышает риск развития «профболезней» офисных работников. Вместе с тем рекомендации по сохранению здоровья до банального просты — раз в год обязателен профилактический осмотр у врача, а в течение года спасительным кругом будет здоровый образ жизни (правильное питание + физические упражнения, тренировки). Трудоголикам нужно взять на заметку, что вести здоровый образ жизни — это часть работы. Хотя бы потому, что больные сотрудники никому не нужны.

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