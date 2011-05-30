Создан крем «по группе крови»

Доктор Джеймс Д’Адамо, который создал подход к питанию по группе крови, теперь запустил систему, использующую тот же принцип в отношении ухода за кожей.

В его клинике в Великобритании продаются крем для лица и очищающее средство, которые подбираются в зависимости от группы крови клиента. Правда, есть и универсальный для всех групп крови крем.

В систему ухода за кожей входит спектр натуральных ингредиентов. С помощью крема доктор обещает избавить от преждевременного старения, учитывая индивидуальность кожи в соответствии с группой крови. Крема обогащены озоном, переносящим кислород в кожу, маслом эму, розмарином и витамином Е.

likar.info