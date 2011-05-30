В Турции от отравления умерла россиянка, состояние еще 6 - крайне тяжелое

Российская туристка скончалась на популярном турецком курорте Бодрум от отравления поддельным алкоголем, еще шестеро граждан РФ находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Об этом сообщили сегодня РИА «Новости» в генконсульстве России в Анталье.

В диппредставительстве проинформировали, что вечером 28 мая в генконсульство поступила информация об отравлении группы российских туристов в Бодруме. Местная компания в ночь с 26 на 27 мая организовала яхт-тур для группы из почти 70 российских туристов.

"В течение 28-29 мая, по данным страховых компаний, от туристов начали поступать обращения с жалобами на тошноту, рвоту и потерю сознания. Всем обратившимся за медицинской помощью врачи поставили диагноз "отравление некачественным алкоголем", - сообщили в генконсульстве.

Несмотря на оперативные действия врачей, в течение минувшего дня резко ухудшилось состояние семи человек. Врачам не удалось спасти жизнь россиянки, 1983 года рождения. Родственники уже оповещены о ее смерти, сказали в генконсульстве.

Шестеро россиян в настоящее время находятся в крайне тяжелом состоянии. Их доставили в больницы Антальи и Денизли, где помести в реанимационные отделения.

В генконсульстве также сообщили, что держат ситуацию с отравлением на контроле.

Представитель диппредставительства в ближайшее время посетит больницу Антальи для получения оперативной ситуации о состоянии здоровья россиян.