Чай, от которого жир сгорает, как дрова в печке

Кто любит чай, тот обычно остается стройным. Оказывается, у этого факта есть научное объяснение. Вещества, содержащиеся в чайных листьях, предотвращают отложение жира в организме.

Японские специалисты узнали, что чай (зеленый и черный) помогает избежать набора веса, причем даже в случае, если человек питается нездоровой пищей.

Данные выводы были получены в ходе 14-недельного эксперимента с лабораторными животными.

Помимо того, что этот напиток не дает жиру накопиться в организме, он также нейтрализует действие вредной пищи, предотвращая развитие диабета второго типа, повышения уровней холестерина и сахара.

Напомним, что в ходе предыдущих исследований в этой области было доказано, что чай снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рака и болезни Паркинсона.

feelgood.com.ua