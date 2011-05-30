Чем опасно мыть волосы каждый день

При нынешней загрязненной экологии процедура мытья волос у женщин стала ежедневным ритуалом. Несмотря на то великое множество якобы безвредных шампуней с яркой надписью: «Подходит для ежедневного мытья», американские исследователи предупреждают о вреде, который вы можете причинить своим волосам ежедневным мытьем. Дело в том, что волосы нуждаются в жирах и питателтьных вещетсвах, производимых кожей головы, а при частом использовании шампуни, бальзама и кондиционера, вы лишаете свои локоны их же природных вещетсв. Из-за этого, как показали исследования, волосы становятся ломкими и сухими. Но не спешите расстраиваться! Специалисты говорят, что частота мытья волос зависит от их структуры и типа. Например, густые волосы нужно мыть реже, чем редкие, обладательницам прямых волос частое использование шампуней также не принесет такого вреда, как кучерявым. И только женщины, которые имеют жирный тип волосы могут смело проводить процедуру мытья ежедневно, главное только правильно подобрать средства по уходу за волосами.

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