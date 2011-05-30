В консервированных огурцах из Испании - кишечная палочка

В Германии уже 10 человек стали жертвами заражения кишечной палочкой, распространение которой связывают с консервированными огурцами из Испании.

По официальным данным, 276 человек имеют симптомы заражения, сообщает радио «Свобода».

Большинство случаев подобного заражения и смертельных исходов зарегистрировано в Германии, но они отмечены также в Швеции, Дании, Нидерландах и Великобритании.

В других странах Европейского Союза санитарные службы проверяют поступившие из Испании консервированные огурцы. Сообщается, что до сих пор заражению подвергались в основном взрослые, преимущественно женщины.