В консервированных огурцах из Испании - кишечная палочка
10:03, 30 мая 2011Зарубежные новости
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Есть смертельные случаи
В Германии уже 10 человек стали жертвами заражения кишечной палочкой, распространение которой связывают с консервированными огурцами из Испании.
По официальным данным, 276 человек имеют симптомы заражения, сообщает радио «Свобода».
Большинство случаев подобного заражения и смертельных исходов зарегистрировано в Германии, но они отмечены также в Швеции, Дании, Нидерландах и Великобритании.
В других странах Европейского Союза санитарные службы проверяют поступившие из Испании консервированные огурцы. Сообщается, что до сих пор заражению подвергались в основном взрослые, преимущественно женщины.
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