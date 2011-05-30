В подвалах АЭС "Фукусима-1" поднялась вода

Уровень радиоактивной воды в подземных помещениях первого энергоблока АЭС "Фукусима-1" поднялся за сутки на 20 сантиметров, сообщает агентство Киодо со ссылкой на оператора станции - компанию ТЕРСО.

Уровень воды, скопившейся в подземных помещениях энергоблока после утечек воды во время охлаждения реактора, поднялся из-за проливных дождей, которые пришли на смену тайфуну Songdа.

ТЕРСО закрыла входы на энергоблок мешками с песком, чтобы не допустить дальнейшего попадания дождевой воды в здание, а также утечек воды в море и почву, укрепила оборудование для подачи электроэнергии на станцию, чтобы дождь и ветер не вызвали перебоев в процессе охлаждения реактора, передает сообщение РИА "Новости".

Метеорологическое агентство Японии предупреждает, что опасность сильных дождей и шквалистого ветра сохраняется до ночи понедельника.