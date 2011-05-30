Чтобы быстро сбросить вес надо бегать задом наперед

К такому выводу пришли ученые, а конкретно - эксперт Карл Твуми. Он утверждает: чтобы тренировки были эффективны, в арсенал средств стоит добавить бег задом наперед. Итак, по мнению приверженца данного способа бега, бег спиной вперед позволяет снизить степень толчков, которые испытывают позвоночник и суставы. Также это гарантирует более активное сжигание калорий (сжигается до одной пятой больше калорий, чем при стандартном беге).

Карл Твуми обратился к бегу вперед спиной, когда в сентябре он готовился к марафону. Он заметил, что подобный тип бега оказывал меньше негативного воздействия на его колени. В итоге марафон мужчина бежал задом наперед. По его словам, это не только позволило избежать травм, но и улучшило чувство равновесия, потренировало периферийное зрение и мышцы. Сейчас данный вид бега очень популярен, и в августе в Манчестере пройдут соревнования по бегу задом наперед.

Надо сказать, на такой бег обратили внимание еще врачи в 70-х годах, рекомендуя его спортсменам с травмами. Физиотерапевты подтверждают: бег вперед спиной снижает нагрузку на суставы, поэтому его можно использовать в курсе реабилитации при травмах коленей и спины.

А вот исследование в Университете Орегона показало, что тем, кто бежит вперед спиной, нужно двигаться всего на скорости, равной 80% от скорости обычных бегунов, дабы получить такую же нагрузку и все плюсы тренировки. В свою очередь, эксперты из Университета Стелленбош доказали: "обратный бег" улучшает состояние сердечно-сосудистой системы.

Джеймс Бэмбер, устроитель соревнований по бегу задом наперед, утверждает, что всего один круг "обратного бега" на стадионе заменяет шесть кругов обычного бега. А 100 шагов, сделанных назад, дают такие же преимущества, что и 1000 шагов, сделанных вперед.

newsland.ru