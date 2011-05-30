На Кубе увеличилось число долгожителей старше 100 лет

Число кубинских долгожителей, преодолевших 100-летний рубеж, в нынешнем году увеличилось на 10 человек. В настоящее время в карибской стране насчитывается 1551 человек в возрасте ста лет и старше, при этом женщин-долгожителей на 20 проц больше, чем мужчин.

Согласно результатам исследования, проведенного специалистами кубинского Министерства здравоохранения, лидером неформального "рейтинга столетних" является Хуана Баутиста де ла Канделария Родригес, которой в нынешнем году исполнилось 126 лет. Чернокожая уроженка поселка Кампечуэла, расположенного в восточной провинции Гранма, возможно, является самой пожилой жительницей планеты, хотя ее имени и нет в Книге рекордов Гиннесса.

Большинство кубинских долгожителей проживает в Гаване, Сантьяго-де-Куба, Ольгине, Камагуэе и Вилья-Кларе. Последняя провинция вообще считается самым "старым" регионом страны. Средняя продолжительность жизни на Кубе составляет 78 лет: 76 для мужчин и 80 - для женщин, при этом в стране наблюдается устойчивая тенденция старения населения. Уже сейчас более 2 млн человек из 11,2 млн жителей острова старше 60 лет. По некоторым оценкам, через двадцать лет доля лиц пенсионного возраста на Кубе возрастет до 30 процентов.

ami-tass.ru