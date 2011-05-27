Как выбирать босоножки, чтобы ноги не уставали

1. Задник обязательно должен быть широким и удобным, чтобы пятка не гуляла.

2. Идельная высота каблука 3 - 5 см. Шпилька в 8 - 10 см увеличивает нагрузку на спину, что чревато остеохондрозом. В обуви совсем без каблука нога тоже быстро устает.

3. Хорошо, если ремешки босоножек шире 1 см. Узенькие шнурки, конечно, красиво смотрятся на ноге - но они впиваются в кожу.

4. Выбирайте обувь с супинатором. Это дополнительная защита от плоскостопия.

5. Носок не должен пережимать пальцы.

6. Обувь покупайте вечером, за день ноги отекают и слегка увеличаются. И запомните - хорошую пару не надо разнашивать!

kp.ru