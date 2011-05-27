От мозолей спасёт сода и масло чайного дерева

В салоне сухие мозоли убирают либо вручную - срезают после ванночки с мыльно-содовым раствором, либо насухо «шлифуют» проблемную кожу аппаратом для педикюра со специальными насадками, - рассказывает мастер Ольга Котова. - Что именно вам лучше подойдет, надо решить индивидуально.

Есть и домашние способы. В аптеках и тех же салонах продаются специальные средства по уходу за стопами с салициловой кислотой, мочевиной, маслом чайного дерева, тальком, розмарином. Они отшелушивают ороговевшие слои кожи и хороши для профилактики.

Но они бессмысленны, если у вас неудобная обувь! Все проблемы с мозолями появляются именно из-за нее. Особенно, если у вас плоскостопие. Ищите удобную, желательно ортопедическую обувь, из натуральных материалов, которая «дышит» и не натирает при ходьбе.

Если же мозоль уже появилась, поможет специальный кератолитическией пластырь (ищите в аптеках).

Сначала ногу помешают на 15-20 минут в ванночку с морской солью или содой и мылом (на 2 литра горячей воды 1 столовую ложку соды и столько же натертого на мелкой терке детского мыла). Затем мозоль слегка обрабатывают пемзой, ногу вытирают. Пластырь приклеивают точно на мозоль. Окружающую кожу - чтобы не сжечь - хорошо бы защитить детским кремом или вазелином. Через сутки пластырь снимают и мозоль легко удаляется руками. Если не уходит полностью, процедуру повторяют.

kp.ru