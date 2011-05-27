Источник кишечной инфекции, от которой умирают люди, - огурцы

Немецкие власти проинформировали Еврокомиссию о том, что источником кишечного заболевания стали выращенные без пестицидов огурцы из испанских провинций Альмерия и Малага.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

Расследование в Германии продолжается с целью выявить возможные другие источники распространения кишечной палочки Escherichia coli.

Под подозрением также находятся биологически чистые огурцы из Нидерландов, продающиеся в Германии.

Пресс-служба Еврокомиссии отмечает, что испанские власти сейчас устанавливают точное место производства огурцов, вызвавших распространение заболевания.

Всего в Германии было зарегистрировано 214 случаев заболевания, два из которых привели к летальному исходу.

Кроме того, 10 случаев заболевания выявлено в Швеции, 4 – в Дании, три - в Великобритании и один – в Нидерландах.

Вспышка заболевания коснулась преимущественно региона Гамбурга. Выявленные случаи заболевания в других странах были обнаружены либо у немцев, посещающих эти страны, либо у людей, недавно побывавших в ФРГ.

В связи с этим Еврокомиссия предупреждает граждан, недавно посетивших Германию, внимательнее относиться к симптомам, в частности, к появлению кровавой диареи.