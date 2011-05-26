Мандарин - сжигатель жира

Ученые из Южной Кореи сделали открытие – мандарины помогают в работе печени. Сок из этих фруктов снижает степень ожирения органа.

Более пятидесяти школьников приняли участие в исследовании, целью которого было доказать, что употребление мандаринового сока стимулирует сокращение ожирения печени. Половина испытуемых в течении шестидесяти дней регулярно пила мандариновый сок и ежедневно занимались спортом. Вторая половина учащихся также ежедневно испытывали физические нагрузки, но в их рационе в течении двух месяцев не было сока из этих цитрусовых. По результатам исследования выяснилось, что школьники, которые входили в первую группу, похудели на 1,5% больше, чем учащиеся из второй группы.

Специалисты рассчитывают, что такое открытие сделает мандариновый сок более популярным среди населения и снизит количество людей, страдающих ожирением.

supwoman.ru