Чем полезно козье молоко

Питательная ценность козьего молока ничуть не уступает коровьему, и вдобавок оно обладает целым рядом уникальных свойств.

«Молоко козы более совместимо с физиологическими особенностями человеческого организма, чем коровье молоко»,— считают специалисты по питанию и гигиене из Санта Барбары, Калифорния. Козье молоко содержит целый ряд ценных питательных веществ: кальций, фосфаты, витамины А и В, но переваривается значительно легче, чем коровье. Структура жиров и протеинов в нем максимально приближена к структуре человеческого грудного молока. Поэтому и проблем с ним значительно меньше, чем с коровьим молоком. Оно почти не вызывает аллергических реакций и расстройств пищеварения. Это объясняется тем, что люди, страдающие аллергией, обычно бывают чувствительны к протеину коровьего молока. Козье молоко содержит другую разновидность протеина, которая легче переваривается. К тому же молекулы жира в козьем молоке мельче и не слипаются, как в коровьем, что позволяет человеческому организму без труда усваивать его.

Согласно данным американских ученых, 9 из 10 человек, страдающих аллергией на коровье молоко, без всяких осложнений перенбсят козье. Исследования показали, что 270 детей из числа страдающих аллергической астмой при употреблении коровьего молока смогли пить козье безо всякого вреда для своего здоровья.

Многие медики и целители указывают на уникальные лечебные свойства молока домашней козы. Врач из Канады считает, что оно помогает при артритах и других заболеваниях суставов и кожи. По мнению ряда исследователей, благодаря высокому содержанию определенных жирных кислот козье молоко может оказаться весьма полезным против целого ряда заболеваний, включая камни в желчном пузыре, расстройства пищеварения, кисты и фибромы, детскую эпилепсию, оно также способствует рассасыванию избытков холестерина в организме.

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