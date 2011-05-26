Скука - залог счастливого брака

Канадские ученые установили, что вовсе не страсть и постоянная новизна ощущений гарантирует долгую совместную жизнь. Результаты недавних исследований, проведенных специалистами, показали, что распространенное мнение о том, что рутина убивает отношения, с которым соглашается примерно 88% женщин, на самом деле является ошибочным. К удивлению самих экспертов, оказалось, что некоторая доля скуки в семейной жизни, как раз наоборот, является одним из лучших способов сохранить чувства и стабильность.

Как отмечают канадские психологи, своего рода, привычка как раз лучше всего обеспечивает глубокое взаимопонимание между мужем и женой, которые готовы оказывать друг другу необходимую поддержку – собственно, в чем и заключается основной смысл брака. В качестве одного из наиболее ярких примеров исследователи приводят, в частности, отношения великой актрисы Элизабет Тейлор и ее супруга Ричарда Бартона, которые за всю свою жизнь сходились и расходились несколько раз.

Как известно, взаимоотношения звездной пары были крайне бурными: с многочисленными скандалами, битьем посуды и эмоциональными примирениями. Психологи из Канады подчеркивают, что, с одной стороны, такие супруги чувствуют острую потребность друг в друге, однако подобные взаимоотношения чаще всего становятся огромной проблемой и требуют слишком большой отдачи, что рано или поздно надоедает. Более спокойные отношения, наоборот, отличаются гораздо более высокой прочностью и длятся значительно дольше.

profinews.com.ua