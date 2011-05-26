Чем опасно мясо с кровью

На севере Германии стремительно распространяется неизвестная, но опасная кишечная инфекция. Есть и смертельны случаи. Врачи - в растерянности. Болезнь развивается необычно, едва ли не сразу вызывая острую почечную недостаточность. Медики считают, что опасность - в сыром мясе и овощах. Но остановить вспышку заболевания не удается.

Утром в реанимацию берлинского госпиталя "Шарите" доставили двух человек с признаками острой кишечной инфекции. Само по себе это не стало бы поводом для беспокойства, но похожие случаи регистрируются по всей Германии. В субботу в Нижней Саксонии умерла женщина.

"Боль в животе, общее недомогание, кровавая диарея - это первые симптомы заболевания, - рассказывает заведующий инфекционного отделения госпиталя "Шарите" Томас Шнайдер. - У части больных могут отказать почки и развиться малокровие".

Больше всего заболевших - в Гамбурге - 40 человек, а самые тяжелые - во Франкфурте: двое - на аппаратах искусственного дыхания. Анализы выявили один из видов кишечных бактерий, которые вырабатывают токсины.

Ежегодно в Германии регистрируется от 800 до 1200 подобных случаев, и, как правило, болеют дети. Врачи отмечают, что сейчас наоборот.

"Среди заболевших больше женщин, и вообще заболевают больше взрослые люди, - отмечает президент Института имени Роберта Коха Райнхард Бургер. - Именно поэтому мы приходим к выводу, что причиной является продукты, поскольку женщины больше контактируют с ними".

Как и многие бактерий, эта их зловредная разновидность гнездится в сыром мясе. То, что вспышка заболевания совпала с открытием сезона барбекю и кемпингов, объясняет многое, кроме главного - откуда эта инфекция вообще взялась.

"Источник инфекции до сих пор неизвестен, поэтому мы не можем точно сказать – когда эпидемия закончится, - говорит заведующая медицинской лабораторией Сюзанна Хаггетт, - и просим людей быть очень острожными".

География заболевания - Бранденбург, Шлезвиг-Гольштейн, Нижняя Саксония, Гессен - говорит о том, что у этой проблемы, скорее всего, нет одного источника, и, значит, от мяса с кровью лучше воздержаться повсеместно.

Вся эта ситуация в каком-то смысле перекликается с диоксиновой эпопеей. В начале года в магазинах появилась свинина, содержащая токсичное вещество. Тогда много говорили о проблемах с организацией санитарного контроля, и, по-видимому, они не ликвидированы до сих пор.

newsland.ru