Офисные растения - спасение от стресса

Исследование показало, что комнатные растения могут улучшить здоровье работников, страдающих от стресса, а также сократить число больничных, которые они берут. Ученые из Сельскохозяйственного университета Норвегии утверждают, что растения, находящиеся в офисе, положительно влияют на здоровье сотрудников.

Исследователи наблюдали за 305 сотрудниками трех различных офисов, которые отличались друг от друга по числу находящихся в помещениях комнатных растений. Ученые сравнили число больничных, которые брали сотрудники, с количеством комнатных растений, которые могли видеть сотрудники со своего рабочего места.

Сравнив эти данные, ученые пришли к выводу, что чем больше растений могли наблюдать работники офиса, тем меньше больничных им приходилось брать.

Комнатные растения и особые земляные микробы имеют особое свойство нейтрализовать летучие органические компоненты, которые ослабляют здоровье человека. Ученые также утверждают, что те сотрудники, которые работают в «цветочной зоне» гораздо лучше справляются со своими рабочими обязанностями, чем те работники, рабочее место которых находится в «бесцветочной зоне».

newsland.ru