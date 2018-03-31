7 предметов в нашем быту, которые нас старят

Процесс старения является естественным и неизбежным. Однако часто мы стареем быстрее, чем это предусмотрено природой. Какие вещи из нашего обихода приводят к преждевременному старению? Читайте наш рейтинг.

1. Компьютер. Видный британский косметолог Майкл Прейджер заявил, что длительное сидение за компьютером старит женщин. Офисным леди грозят ранние морщины, «гусиная шея» и двойной подбородок. Эти проблемы во многом связаны с недостатком движений: постоянная концентрация внимания на мониторе приводит к появлению морщин у переносицы, а устремленный вниз взгляд – к укорачиванию мышц шеи. Из-за этого у женщин возникает двойной подбородок, а кожа на шее становится дряблой и болезненной. Добавим к этому привычные проблемы с осанкой и иммунитетом, геморрой, лучезапястный синдром, и у нас появится первый претендент на победу в этом грустном рейтинге.

Что делать. Прейджер советует делать каждые 15 минут производственную гимнастику и проводить побольше времени на свежем воздухе.

2. Мобильный телефон. Несмотря на то что вред от излучения мобильного телефона так и не был доказан, большинство медиков склоняются к тому, чтобы ограничить использование сотового. Согласно гипотезам, мобильный телефон оказывает комплексное воздействие на организм человека: он сбивает сердечный ритм, угнетает половую систему, и самое главное – электромагнитное поле мобильного телефона проникает глубоко в головной мозг, оказывая далеко не благоприятное воздействие. СанПин рекомендует не использовать мобильный телефон лицам до 18 лет, а врачи советуют сократить общение при помощи сотового до минимума людям всех возрастов. Кроме того, современные коммуникаторы превращаются в «электронные поводки», потому что человек полагается только на них: пишет смски, планирует свой день, пользуется словарями. От этого страдает память, что является одним из первых признаков старения.

Что делать. Пользуйтесь проводными телефонами. На крайний случай – купите гарнитуру.

3. Пластиковая посуда. Пластик при нагревании выделяет вредные вещества. Почти 80% «пластиковых токсинов» человек получает из посуды, которая передает ядовитые соединения пище. Остальные 20% приходятся на пластиковые окна и другие элементы интерьера. Особенно вредны пластиковые контейнеры для микроволновых печей. Дело в том, что такая посуда обычно изготавливается из полимеров поливинилхлорида (ПВХ), полипропилена, полиэтилена, полистирола и поликарбоната. Сами по себе полимеры инертны и нетоксичны, однако разные технологические добавки и растворители, попав в пищу, оказывают вредное воздействие. ПВХ со временем выделяет канцероген винилхлорид. Полистирольные тарелочки, на которых в летних кафе подают шашлык, выделяют канцероген стирол. А пользоваться посудой из меламина (формальдегида) вообще опасно для жизни, так как он изготавливается с применением асбеста. К сожалению, определить материал, из которого сделана посуда, удается нечасто, потому что не все производители делают маркировки на донышке. Попробуйте провести ногтем по бутылке. Если появился белый след – перед вами вредный материал.

Что делать. Покупайте минералку в стеклянных бутылках, а в качестве материала для одноразовой посуды выбирайте картон.

4. Шумные соседи. Да и вообще, любой шум мощнее 60 децибел. Швейцарские ученые под руководством профессора Берна Матиаса Эггера выяснили, что громкие звуки значительно повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний у женщин. Особенное беспокойство у ученых вызывали семьи, проживающие по соседству с аэропортами. Опросив почти 4,6 миллионов человек, ученые выяснили, что женщины, которые испытывают регулярные воздействие звуков мощностью 60 децибел, стареют на 30% быстрее. Добавьте к этому, что шумовое загрязнение в принципе сильно угнетает организм человека и заставляет его быстрее уставать.

Что делать. Постучитесь к соседям и попросите их «сделать потише». Уровень шума не должен быть больше 45 децибел. Если вы так и не придете к консенсусу, придется купить беруши.

5. Мочалка. Конечно, сама по себе мочалка состарить вас не сможет. Преждевременное ухудшение состояния кожи вызывает чрезмерная любовь к гигиеническим процедурам. Дело в том, что внешний слой кожи защищает нас от бактерий, загрязнений и ультрафиолетовых лучей, а мы его смываем горячей водой и сдираем мочалкой. Усиленное соскабливание лишает кожу естественных жиров и деформирует ее. Прежде всего, это касается кожи рук, которая быстро высушивается в холодное время.

Что делать. Не перестарайтесь с умываниями. Пользуйтесь не горячей, а теплой водой, особенно, когда моете лицо.

6. Бытовая химия. Сюда также следует отнести репелленты, которые содержат нервно-паралитический яд. Чистящие средства на основе хлора обеспечивают максимальную дезинфекцию, но серьезно вредят организму из-за вредных испарений. Аммиачная бытовая химия может вызвать раздражение глаз. Покупайте только те средства, которые не содержат хлор, триклозан, спирт, триклокарбон, щелочь, этиленгликоль или аммиак. На этикетке должны встречаться фразы: «не содержит нефтепродуктов», «на 90% разлагается под действием микроорганизмов в течение 3 дней», «не содержит летучих органических соединений», «не содержит растворителей».

Что делать. Замените химические чистящие средства на уксус, перекись водорода, соду, соль или масло чайного дерева. Для отпугивания насекомых поставьте на подоконник герань. Окно можно закрыть москитной сеткой.

7. Парафиновые свечи. Эксперты университета Южной Каролины обнаружили, что горящие парафиновые свечи испускают пары, содержащие различные канцерогены – бензол и толуол. Эти вещества могут привести к развитию рака легких и поражению нервной системы.

Что делать. Покупайте восковые свечи. Как их отличить? Снимите ножом стружку со свечи – парафиновая будет крошиться.

health.mail.ru