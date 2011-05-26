Как худеющему избежать соблазнов в супермаркете

Хитрые маркетологи и рекламисты ловят нас на удочку так называемого «внешнего стимула».

Красиво оформленные прилавки булочных, дразнящие ароматы выпечки и колбас, завлекательная реклама – худеющему очень трудно держать себя в руках! Даже если при посещении супермаркета вы не сделали ни одного неверного шага, наполнили тележку исключительно правильными продуктами – в любой момент вас может настигнуть сладкий голос из громкоговорителя, ненавязчиво убеждающий поучаствовать, например, в рекламной акции кондитерского отдела. Вы вспоминаете шоколадный торт, который мама вам пекла на день рождения, — и вот уже ваша «продовольственная корзина» обогатилась бисквитно-кремовым шедевром, который вы съедите вечером, кляня себя за безволие.

Почему так происходит? Хитрые маркетологи и рекламисты ловят нас на удочку так называемого «внешнего стимула». Дело в том, что пищевые соблазны могут быть связаны не только с ощущениями (соблазнительный вид, вкус, запах еды), но и с приятными воспоминаниями. Вы протягиваете руку за куском торта не ради утоления голода, а чтобы вернуть счастливую атмосферу давнего детского праздника. И далеко не каждый в силах доказать себе, что счастья простым гастрономическим путем не достичь.

Разумеется, вы не можете полностью исключить внешние стимулы из своей жизни. Однако в ваших силах свести такие воздействия к минимуму.

Ваш путь домой лежит мимо двух кондитерских магазинов? Можно пойти не по этой улице, а по соседней. Если маршрут окажется длиннее – тем лучше: потратите дополнительные калории на ходьбу. Никогда не ходите за покупками на пустой желудок: посещайте продуктовые магазины только после еды. Не держите в доме больших запасов жирной и сладкой пищи: печенье, конфеты, колбасы и другие «вредности» покупайте небольшими порциями, «на один укус». Наполните холодильник овощами, нежирными молочными продуктами, фруктами – в общем, всем тем, что можно пожевать без вреда для фигуры при внезапно возникшем чувстве голода.

По крайней мере, теперь вы знаете, что дело не только в вашей тяге к вкусненькому: вас намеренно провоцируют покупать все это. А кто предупрежден — тот вооружен.

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